Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Михаил Пантелеевич

Отец ребёнка: Пантелей Трофимович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Екатерина Пантелеевна

Отец ребёнка: Пантелей Трофимович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Григорий Пантелеевич

Отец ребёнка: Пантелей Трофимович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Акулина Пантелеевна

Отец ребёнка: Пантелей Трофимович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Матрёна Пантелеевна

Отец ребёнка: Пантелей Трофимович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пантелей Трофимович

Смерть
Неизвестно
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