Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Михаил Пантелеевич
Отец ребёнка: Пантелей Трофимович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Пантелей Трофимович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Григорий Пантелеевич
Отец ребёнка: Пантелей Трофимович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Акулина Пантелеевна
Отец ребёнка: Пантелей Трофимович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Матрёна Пантелеевна
Отец ребёнка: Пантелей Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пантелей Трофимович
Смерть
Неизвестно