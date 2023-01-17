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Горев Прокопий Семенович

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Место рождения

Ратчино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1743

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Горев Семен Семенович

Мать: Евдокия Тимофеевна

Ратчино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Горев Аким Прокопьевич

Мать ребёнка: Евдокия Филипповна

Ратчино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Марфа Прокопьевна

Мать ребёнка: Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Анна Прокопьевна

Мать ребёнка: Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
1796

Сын: Горев Яков Прокопьевич

Мать ребёнка: Евдокия Филипповна

Ивашево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
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