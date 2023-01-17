Горев Прокопий Семенович
Место рождения
Дата рождения1743
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Горев Семен Семенович
Мать: Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Марфа Прокопьевна
Мать ребёнка: Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Анна Прокопьевна
Мать ребёнка: Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Евдокия Филипповна
Ивашево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область