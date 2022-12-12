Евдокия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Горев Прокопий Семенович
Ратчино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Марфа Прокопьевна
Отец ребёнка: Горев Прокопий Семенович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Анна Прокопьевна
Отец ребёнка: Горев Прокопий Семенович
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Горев Прокопий Семенович
Ивашево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область