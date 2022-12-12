Евдокия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Горев Аким Прокопьевич

Отец ребёнка: Горев Прокопий Семенович

Ратчино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Марфа Прокопьевна

Отец ребёнка: Горев Прокопий Семенович

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Анна Прокопьевна

Отец ребёнка: Горев Прокопий Семенович

Рождение ребёнка
1796

Сын: Горев Яков Прокопьевич

Отец ребёнка: Горев Прокопий Семенович

Ивашево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
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