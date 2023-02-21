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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина дер. Радчино Ивашевской волости Ростовского уезда Ивана Степановича Емелина, содержавшегося в Архангельском исправительном арестантском отделен Показать все
По жалобе гр. д. Ратчино Ивашевской вол. Дмитрия Степановича Михайлушкова о земле. 1923 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Дело 119.
По жалобе гр. д. Ратчино Ивашевской вол. Михаила Филипповича Горева о земле. 1923 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Дело 146.
По жалобе гр. д. Ратчино Ивашевской вол. Дмитрия и Антонины Макарычевых о разделе. 1922–1923 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Дело Показать все
Дело по ходатайству крестьянина Ивашевской волости деревни Ратчино П. Г. Гурьичева об удостоверении прав на 1 душевой надел земли. // Гос. архив Ярославской области в г. Показать все
Дело по иску Ростовской уездной земской управы к крестьянину деревни Ратчино Ивашевской волости Андрею Васильевичу Гореву о взыскании денег. 1911 г. // Гос. архив Ярослав Показать все
Дело о переходе на 4-х польную систему землепользования граждан с. Ратчино, Ивашевской волости. 1921 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан дер. Ротчино, Ивашевской волости П. А. Герасимова с Л. Герасимовой. 1921–1922 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Росто Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7258Ратчино, д. вл.при рч. Шондорке.473341124137
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Ярославская губерния, Ростовский уезд
Д. Ратчино с 2 дер.16Н. В. Вечеслов2001364
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. Ратчино IV. Ратчинское общество281269—Шендорский приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
350805Ратчинодеревня57°01'39°59'O-37-104
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609416211д Ратчинодеревня