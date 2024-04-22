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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выкупе 2 наделов Волковым Василием Михайловичем, крестьянином д. Ивашево Ивашевской вол. Ростовского у. 1894 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Опись Показать все
Дело об утверждении упрощенного плана хозяйства на лесную дачу 12-я часть сельца Ивашево Ивашевской вол. Ростовского уезда, принадлежащую Алексею Петровичу и Александре И Показать все
Дело об учреждении Ивашевского общества потребителей в селе Ивашеве, Ивашевской волости, Ростовского уезда. 1916 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 79. Опись 7. Д Показать все
Дело о взыскании оброчной недоимки с крестьян Ростовского уезда Ивашевской волости с. Ивашево и деревень Денисово большое и малое, Зайково, Кузяево, Овсянниково, Чанников Показать все
Дело об образовании двух самостоятельных сельских обществ в с. Ивашево Ивашевской волости Ростовского уезда. 1884 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 2. Показать все
Дело об уменьшении капитального долга и окладных платежей крестьянину с. Ивашево Ивашевской волости Ростовского уезда Николаю Ивановичу Сорокину. 1885–1886 гг. // Гос. ар Показать все
Дело о зачете денег, внесенных крестьянином с. Ивашево Ивашевской волости Ростовского уезда Ефимом Ивановичем Сорокиным, в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 18 Показать все
Дело об исполнении воинской повинности по призыву 1917 года сыном священника церкви села Ивашево, Ивашевской волости, Ростовского уезда Николаем Александровичем Великорец Показать все
Дело по ходатайству крестьянина Ивашевской волости села Ивашева № 2 Григория Михайлова Козлова об укреплении в личную собственность 2 душевых наделов земли. 1914–1915 гг. Показать все
Дело по ходатайству крестьянина Ивашевской волости села Ивашева № 2 Василия Михайлова Лазаричева об укреплении в личную собственность 2 душевых наделов земли. 1914–1915 г Показать все
Дело по ходатайству крестьянина Ивашевской волости села Ивашева № 2 Ивана Дмитриева Козлова об укреплении в личную собственность 2 душевых наделов земли. // Гос. архив Яр Показать все
Соглашение и описи на передачу церковного имущества церкви Спасской села Ивашево Ивашевской волости членам церковно-приходской общины. Акт проверки церковного имущества з Показать все
Дело о спорной земле между гражданами с. Ивашево, Ивашевской волости А. И. Галанцевым и Н. П. и Е. А. Куликовыми. 1922 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7233Ивашево, с. вл.при р. Ухтоме.463155177183Церковь православная 1.
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
с. ИвашевоII. Ивашевское общество26275—Ивашевский приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
4675Ивашевосело56°59'39°54'O-37-116
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609416101с Ивашевосело