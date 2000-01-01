(Горева) Анна Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Горева) Анна Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Пол

Женский

Отец

1743 г.р.

Мать

1758 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Горев Прокопий Семенович

Мать: Евдокия Филипповна

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