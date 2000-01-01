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(Горева) Анна Прокопьевна
(Горева) Анна Прокопьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1785
Пол
Женский
Отец
Горев Прокопий Семенович
1743 г.р.
Мать
Евдокия Филипповна
1758 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец:
Горев Прокопий Семенович
Мать:
Евдокия Филипповна
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