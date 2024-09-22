Александр Григорьев
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смерти1775
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1738
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1739
Сын: Василий Александров
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1748
Сын: Родион Александров
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
01.07.1751 ст.
Жена: Прасковья Ильина
2. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJS-RVK?i=143&cc=1921824 Жених - вдовец 1,5 брак
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Мавра Александрова
Мать ребёнка: Прасковья Ильина
Рождение ребёнка
14.05.1757 ст.
Сын: Сидор Александров
Мать ребёнка: Прасковья Ильина
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFS-92DY?i=163&cc=1921824
Рождение ребёнка
17.09.1760 ст.
Сын: Мануил Александров
Мать ребёнка: Прасковья Ильина
6. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFS-95X4?i=96&cc=1921824
Смерть
1775