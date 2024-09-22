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Александр Григорьев

Место рождения

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1718

Дата смерти

1775

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности
1731 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Около 1738

Жена: скрыто настройками приватности

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Василий Александров

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Родион Александров

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
01.07.1751 ст.

Жена: Прасковья Ильина

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
2. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJS-RVK?i=143&cc=1921824 Жених - вдовец 1,5 брак
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Мавра Александрова

Мать ребёнка: Прасковья Ильина

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.05.1757 ст.

Сын: Сидор Александров

Мать ребёнка: Прасковья Ильина

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFS-92DY?i=163&cc=1921824
Рождение ребёнка
17.09.1760 ст.

Сын: Мануил Александров

Мать ребёнка: Прасковья Ильина

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
6. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFS-95X4?i=96&cc=1921824
Смерть
1775
Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

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