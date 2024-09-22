Прасковья Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смерти1774
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
из Переяславского уезда сельца Дубровка бывшей вотчины капитана Ивана Лавреньева Шишкова дочери вдовы Анны Собакиной до 1754 с поездом
Бракосочетание
01.07.1751 ст.
Муж: Александр Григорьев
2. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJS-RVK?i=143&cc=1921824 Жених - вдовец 1,5 брак
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Мавра Александрова
Отец ребёнка: Александр Григорьев
Рождение ребёнка
14.05.1757 ст.
Сын: Сидор Александров
Отец ребёнка: Александр Григорьев
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFS-92DY?i=163&cc=1921824
Рождение ребёнка
17.09.1760 ст.
Сын: Мануил Александров
Отец ребёнка: Александр Григорьев
6. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFS-95X4?i=96&cc=1921824
Смерть
1774
нет в 1774