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Сидор Александров

Место рождения

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

14.05.1757 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1757 ст.

Отец: Александр Григорьев

Мать: Прасковья Ильина

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFS-92DY?i=163&cc=1921824
Бракосочетание
23.10.1780 ст.

Жена: Авдотья (Евдокия) Семенова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF7-4ST?i=202&cc=1921824 1й брак
Бракосочетание
Около 1782

Жена: Ирина Гаврилова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.08.1789 ст.

Дочь: Наталья Сидорова

Мать ребёнка: Ирина Гаврилова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
14. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJ9-GVG?i=374&cc=1921824
Рождение ребёнка
1795

Сын: Марк Сидоров

Мать ребёнка: Ирина Гаврилова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.10.1806 ст.

Дочь: Прасковья Сидорова

Мать ребёнка: Ирина Гаврилова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
14. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNB-L2D?i=305&cc=1921824
Смерть
Неизвестно

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