Сидор Александров
Место рождения
Дата рождения14.05.1757 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1757 ст.
Отец: Александр Григорьев
Мать: Прасковья Ильина
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFS-92DY?i=163&cc=1921824
Бракосочетание
23.10.1780 ст.
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF7-4ST?i=202&cc=1921824 1й брак
Бракосочетание
Около 1782
Жена: Ирина Гаврилова
Рождение ребёнка
26.08.1789 ст.
Дочь: Наталья Сидорова
Мать ребёнка: Ирина Гаврилова
14. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJ9-GVG?i=374&cc=1921824
Рождение ребёнка
1795
Сын: Марк Сидоров
Мать ребёнка: Ирина Гаврилова
Рождение ребёнка
14.10.1806 ст.
Дочь: Прасковья Сидорова
Мать ребёнка: Ирина Гаврилова
14. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNB-L2D?i=305&cc=1921824
Смерть
Неизвестно