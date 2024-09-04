Ирина Гаврилова
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1782
Муж: Сидор Александров
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.08.1789 ст.
Дочь: Наталья Сидорова
Отец ребёнка: Сидор Александров
14. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJ9-GVG?i=374&cc=1921824
Рождение ребёнка
1795
Сын: Марк Сидоров
Отец ребёнка: Сидор Александров
Рождение ребёнка
14.10.1806 ст.
Дочь: Прасковья Сидорова
Отец ребёнка: Сидор Александров
14. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNB-L2D?i=305&cc=1921824
Смерть
Неизвестно