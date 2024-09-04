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Ирина Гаврилова

Место рождения

Можайцево, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Можайцево, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Около 1782

Муж: Сидор Александров

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.08.1789 ст.

Дочь: Наталья Сидорова

Отец ребёнка: Сидор Александров

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
14. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJ9-GVG?i=374&cc=1921824
Рождение ребёнка
1795

Сын: Марк Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Александров

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.10.1806 ст.

Дочь: Прасковья Сидорова

Отец ребёнка: Сидор Александров

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
14. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNB-L2D?i=305&cc=1921824
Смерть
Неизвестно

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