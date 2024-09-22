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Василий Александров

Место рождения

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1739

Дата смерти

05.07.1767 ст.

Пол

Мужской

Отец

1718 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1736 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Александр Григорьев

Мать: скрыто настройками приватности

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Около 1760

Жена: Василиса Абрамова

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Прасковья Васильева

Мать ребёнка: Василиса Абрамова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
05.07.1767 ст.
Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
6. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF3-CVM?i=177&cc=1921824 30 лет
Рождение ребёнка
1768

Сын: Леон (Леонтий) Васильев

Мать ребёнка: Василиса Абрамова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

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