Василий Александров
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смерти05.07.1767 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Александр Григорьев
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Около 1760
Жена: Василиса Абрамова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Прасковья Васильева
Мать ребёнка: Василиса Абрамова
Смерть
05.07.1767 ст.
6. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF3-CVM?i=177&cc=1921824 30 лет
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Василиса Абрамова