Авдотья (Евдокия) Миронова 1717 — найти родственников по фамилии на Familio
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Авдотья (Евдокия) Миронова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

1750

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1714 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1738

Муж: Александр Григорьев

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Василий Александров

Отец ребёнка: Александр Григорьев

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Родион Александров

Отец ребёнка: Александр Григорьев

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1750

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