Авдотья (Евдокия) Миронова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смерти1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1738
Муж: Александр Григорьев
Рождение ребёнка
1739
Сын: Василий Александров
Отец ребёнка: Александр Григорьев
Рождение ребёнка
1748
Сын: Родион Александров
Отец ребёнка: Александр Григорьев
Смерть
1750