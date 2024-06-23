Уханов Евлампий Иванович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Уханов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Уханов (Догадаев) Платон Евлампиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Уханова Евлампия Евлампиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Уханов (Догадаев) Дмитрий Евлампиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1859
Сын: Догадаев Андрей Евлампиевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно