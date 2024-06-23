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Уханов Евлампий Иванович

Место рождения

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Уханов Иван Иванович

Мать: Уханова Татьяна Яковлевна

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Уханов (Догадаев) Платон Евлампиевич

Мать ребёнка: не указана

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Уханова Евлампия Евлампиевна

Мать ребёнка: не указана

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Уханов (Догадаев) Дмитрий Евлампиевич

Мать ребёнка: не указана

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Догадаев Андрей Евлампиевич

Мать ребёнка: не указана

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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