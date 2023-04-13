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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянки дер. Бекренева Боровецкой волости Вологодского уезда Кошининой об отобрании земли. 1892 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Боровецкой церкви. Список архивных дел п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
121Бекренево, д. вл.при р. Сухоне.3017125364
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Вологодский уезд
Сц. Бокренево с дер.22Граф. Нат. Павл. Зубова8233276
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
59. Бекренева, деревня бывшая владельческая, дворов 16, жителей 74, красильный завод
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
52БекреневоБекреневское.Воскресенскийбывшие помещичьи301286766
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Бекренево223916деревняРусские4883107190
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Бекренево (сс.,скков,телефон,правд,т-ва по сбыту картофеля,шк. I ст.) 3950деревняЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 8 км. Летнее: —.Зимнее: 36 км. Летнее: —.3548
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
32916Бекреневодеревня59°28'с.ш.40°03'в.д.O-37-021
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638448107д Бекреневодеревня