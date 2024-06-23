Уханова Татьяна Яковлевна 1798 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиУханова Татьяна Яковлевна

Уханова Татьяна Яковлевна

Место рождения

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

После 1825

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Яков Васильевич

Мать: не указана

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1815

Муж: Уханов Иван Иванович

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Уханов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Уханов Иван Иванович

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Уханов Платон Иванович

Отец ребёнка: Уханов Иван Иванович

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Уханов Евлампий Иванович

Отец ребёнка: Уханов Иван Иванович

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Уханов (Догадаев) Михаил Иванович

Отец ребёнка: Уханов Иван Иванович

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1825
Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.