Уханова Татьяна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиПосле 1825
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Яков Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
1815
Муж: Уханов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Уханов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Уханов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Уханов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Уханов (Догадаев) Михаил Иванович
Отец ребёнка: Уханов Иван Иванович
Смерть
После 1825