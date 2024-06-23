Уханов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1815
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Уханова Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Уханова Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Уханова Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Уханов (Догадаев) Михаил Иванович
Мать ребёнка: Уханова Татьяна Яковлевна
Смерть
Неизвестно