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Уханов Иван Иванович

Место рождения

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1815

Жена: Уханова Татьяна Яковлевна

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Уханов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Уханова Татьяна Яковлевна

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Уханов Платон Иванович

Мать ребёнка: Уханова Татьяна Яковлевна

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Уханов Евлампий Иванович

Мать ребёнка: Уханова Татьяна Яковлевна

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Уханов (Догадаев) Михаил Иванович

Мать ребёнка: Уханова Татьяна Яковлевна

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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