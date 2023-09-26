Бруховецкой Никифор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Бруховецкой Федор Мартинович
Мать: Бруховецкая Мотрона
Рождение ребёнка
1805
Сын: Бруховецкий Сергей Никифорович
Мать ребёнка: Бруховецкая Пелагея
Рождение ребёнка
1808
Сын: Бруховецкий Алексей Никифорович
Мать ребёнка: Бруховецкая Пелагея
Рождение ребёнка
1809
Сын: Бруховецкий Петр Никифорович
Мать ребёнка: Бруховецкая Пелагея
Рождение ребёнка
1810
Сын: Брюховецкий Василий Никифорович
Мать ребёнка: Бруховецкая Пелагея
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ефимия Никифоровна
Мать ребёнка: Бруховецкая Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бруховецкая Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Бруховецкая Пелагея
Работа или профессия
Неизвестно