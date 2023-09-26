Бруховецкой Никифор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бруховецкой Никифор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Бруховецкой Федор Мартинович

Мать: Бруховецкая Мотрона

Рождение ребёнка
1805

Сын: Бруховецкий Сергей Никифорович

Мать ребёнка: Бруховецкая Пелагея

Рождение ребёнка
1808

Сын: Бруховецкий Алексей Никифорович

Мать ребёнка: Бруховецкая Пелагея

Рождение ребёнка
1809

Сын: Бруховецкий Петр Никифорович

Мать ребёнка: Бруховецкая Пелагея

Рождение ребёнка
1810

Сын: Брюховецкий Василий Никифорович

Мать ребёнка: Бруховецкая Пелагея

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Ефимия Никифоровна

Мать ребёнка: Бруховецкая Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бруховецкая Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Бруховецкая Пелагея

Работа или профессия
Неизвестно
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