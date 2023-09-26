Брюховецкий Василий Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Бруховецкой Никифор Федорович
Мать: Бруховецкая Пелагея
Рождение ребёнка
1825
Сын: Бурховецкий Мартин Васильевич
Мать ребёнка: Брюховецкая Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Бурховецкая Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Брюховецкая Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Устинья Васильевна
Мать ребёнка: Брюховецкая Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
22.04.1851
Сын: Бурховецкий Федор Васильевич
Мать ребёнка: Брюховецкая Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Аксинья Васильевна
Мать ребёнка: Брюховецкая Евдокия Петровна
Работа или профессия
Неизвестно