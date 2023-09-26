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Брюховецкий Василий Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Бруховецкой Никифор Федорович

Мать: Бруховецкая Пелагея

Рождение ребёнка
1825

Сын: Бурховецкий Мартин Васильевич

Мать ребёнка: Брюховецкая Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Бурховецкая Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Брюховецкая Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Устинья Васильевна

Мать ребёнка: Брюховецкая Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
22.04.1851

Сын: Бурховецкий Федор Васильевич

Мать ребёнка: Брюховецкая Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Аксинья Васильевна

Мать ребёнка: Брюховецкая Евдокия Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
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