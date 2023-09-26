Брюховецкая Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брюховецкая Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Бурховецкий Мартин Васильевич

Отец ребёнка: Брюховецкий Василий Никифорович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Бурховецкая Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Брюховецкий Василий Никифорович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Устинья Васильевна

Отец ребёнка: Брюховецкий Василий Никифорович

Рождение ребёнка
22.04.1851

Сын: Бурховецкий Федор Васильевич

Отец ребёнка: Брюховецкий Василий Никифорович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Аксинья Васильевна

Отец ребёнка: Брюховецкий Василий Никифорович

Работа или профессия
Неизвестно
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