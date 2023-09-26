Брюховецкая Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825
Сын: Бурховецкий Мартин Васильевич
Отец ребёнка: Брюховецкий Василий Никифорович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Бурховецкая Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Брюховецкий Василий Никифорович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Устинья Васильевна
Отец ребёнка: Брюховецкий Василий Никифорович
Рождение ребёнка
22.04.1851
Сын: Бурховецкий Федор Васильевич
Отец ребёнка: Брюховецкий Василий Никифорович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Аксинья Васильевна
Отец ребёнка: Брюховецкий Василий Никифорович
Работа или профессия
Неизвестно