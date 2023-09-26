Бруховецкая Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Бруховецкий Сергей Никифорович
Отец ребёнка: Бруховецкой Никифор Федорович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Бруховецкий Алексей Никифорович
Отец ребёнка: Бруховецкой Никифор Федорович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Бруховецкий Петр Никифорович
Отец ребёнка: Бруховецкой Никифор Федорович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Брюховецкий Василий Никифорович
Отец ребёнка: Бруховецкой Никифор Федорович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ефимия Никифоровна
Отец ребёнка: Бруховецкой Никифор Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бруховецкая Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Бруховецкой Никифор Федорович
Работа или профессия
Неизвестно