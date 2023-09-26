Бруховецкая Мотрона
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1782
Сын: Бруховецкой Иван Федорович
Отец ребёнка: Бруховецкой Федор Мартинович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Бруховецкой Никифор Федорович
Отец ребёнка: Бруховецкой Федор Мартинович
Рождение ребёнка
1788
Сын: Бруховецкой Григорий
Отец ребёнка: Бруховецкой Федор Мартинович
Работа или профессия
Неизвестно