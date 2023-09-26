Бруховецкая Мотрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бруховецкая Мотрона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Бруховецкой Иван Федорович

Отец ребёнка: Бруховецкой Федор Мартинович

Рождение ребёнка
1785

Сын: Бруховецкой Никифор Федорович

Отец ребёнка: Бруховецкой Федор Мартинович

Рождение ребёнка
1788

Сын: Бруховецкой Григорий

Отец ребёнка: Бруховецкой Федор Мартинович

Работа или профессия
Неизвестно
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