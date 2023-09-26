Бруховецкой Федор Мартинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бруховецкой Федор Мартинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Бруховецкой Мартин Алексеевич

Мать: Бруховецкая Анна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Бруховецкой Иван Федорович

Мать ребёнка: Бруховецкая Мотрона

Рождение ребёнка
1785

Сын: Бруховецкой Никифор Федорович

Мать ребёнка: Бруховецкая Мотрона

Рождение ребёнка
1788

Сын: Бруховецкой Григорий

Мать ребёнка: Бруховецкая Мотрона

Работа или профессия
Неизвестно
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