Бруховецкой Федор Мартинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Бруховецкой Мартин Алексеевич
Мать: Бруховецкая Анна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Бруховецкой Иван Федорович
Мать ребёнка: Бруховецкая Мотрона
Рождение ребёнка
1785
Сын: Бруховецкой Никифор Федорович
Мать ребёнка: Бруховецкая Мотрона
Рождение ребёнка
1788
Сын: Бруховецкой Григорий
Мать ребёнка: Бруховецкая Мотрона
Работа или профессия
Неизвестно