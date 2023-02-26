Иван Васильев
Место рожденияд.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения22.06.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1872
Отец: Василий Михайлов
Мать: Федора Иванова
д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.01.1891
Жена: Феодосия Николаева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно