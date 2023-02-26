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Иван Васильев

Место рождения

д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

22.06.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1843 г.р.

Мать

До 1853 г.р.

Жена

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
22.06.1872

Отец: Василий Михайлов

Мать: Федора Иванова

д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.01.1891

Жена: Феодосия Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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