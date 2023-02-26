Федора Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.06.1872
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Михайлов
д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Евдокия (Петрова)
Отец ребёнка: Василий Михайлов
д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1884
Сын: Тимофей Васильев
Отец ребёнка: Василий Михайлов
Смерть
Неизвестно