Федора Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федора Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1872

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Михайлов

д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Евдокия (Петрова)

Отец ребёнка: Василий Михайлов

д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1884

Сын: Тимофей Васильев

Отец ребёнка: Василий Михайлов

Смерть
Неизвестно
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