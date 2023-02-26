Василий Михайлов
Место рожденияд.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1843
Дата смерти15.11.1887
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1872
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: Федора Иванова
д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Евдокия (Петрова)
Мать ребёнка: Федора Иванова
д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1884
Сын: Тимофей Васильев
Мать ребёнка: Федора Иванова
Смерть
15.11.1887
д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.