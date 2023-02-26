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Василий Михайлов

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Место рождения

д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1843

Дата смерти

15.11.1887

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1872

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: Федора Иванова

д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Евдокия (Петрова)

Мать ребёнка: Федора Иванова

д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1884

Сын: Тимофей Васильев

Мать ребёнка: Федора Иванова

Смерть
15.11.1887
д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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