Феодосия Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФеодосия Николаева

Феодосия Николаева

Место рождения

д.Жичицы Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Жичицы Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.01.1891

Муж: Иван Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close