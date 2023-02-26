Феодосия Николаева
Место рожденияд.Жичицы Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1872
д.Жичицы Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.01.1891
Муж: Иван Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно