Насырова (Закирова) Нурсина Закиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1938
Дата смерти25.07.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1938
Отец: Закиров Закий Зарипович
Мать: Закирова Закия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Насыров Миннияр
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1960
Рождение ребёнка
21.11.1962
Рождение ребёнка
06.11.1970
Смерть
25.07.2021