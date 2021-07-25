Насырова (Закирова) Нурсина Закиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насырова (Закирова) Нурсина Закиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1938

Дата смерти

25.07.2021

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1918 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1938

Отец: Закиров Закий Зарипович

Мать: Закирова Закия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Насыров Миннияр

Место жительства
Неизвестно
Новое Каширово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Насыров Миннияр

Новое Каширово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Насыров Миннияр

Новое Каширово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.11.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Насыров Миннияр

Новое Каширово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
25.07.2021

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