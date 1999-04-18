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Закиров Закий Зарипович

Место рождения

Татарстан, Сармановский р-н, п. Дусюмово

Дата рождения

1913

Дата смерти

18.04.1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

1887 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Закиров Мухаметзарип

Мать: Закирова Фархижамал Шайхрамовна

Татарстан, Сармановский р-н, п. Дусюмово
Рождение ребёнка
25.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Закирова Закия

Рождение ребёнка
28.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Закирова Закия

Рождение ребёнка
14.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Закирова Закия

Рождение ребёнка
17.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Закирова Закия

Ирекле, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Закирова Закия

Место жительства
Неизвестно
Ирекле, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
18.04.1999
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