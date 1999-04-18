Закиров Закий Зарипович
Место рожденияТатарстан, Сармановский р-н, п. Дусюмово
Дата рождения1913
Дата смерти18.04.1999
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Закиров Мухаметзарип
Татарстан, Сармановский р-н, п. Дусюмово
Рождение ребёнка
25.10.1938
Рождение ребёнка
28.03.1941
Рождение ребёнка
14.03.1955
Рождение ребёнка
17.06.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Закирова Закия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.04.1999