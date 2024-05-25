Насыров Миннияр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насыров Миннияр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Насырова Нурсина Закиевна

Место жительства
Неизвестно
Новое Каширово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Насырова Нурсина Закиевна

Новое Каширово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Насырова Нурсина Закиевна

Новое Каширово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.11.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Насырова Нурсина Закиевна

Новое Каширово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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