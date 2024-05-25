Насыров Миннияр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1960
Рождение ребёнка
21.11.1962
Рождение ребёнка
06.11.1970
Смерть
Неизвестно