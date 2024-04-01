Закирова Закия
Место рождения
Дата рождения15.03.1918
Дата смерти06.09.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1918
Рождение ребёнка
25.10.1938
Рождение ребёнка
28.03.1941
Рождение ребёнка
14.03.1955
Рождение ребёнка
17.06.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.09.1984