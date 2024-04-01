Закирова Закия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗакирова Закия

Закирова Закия

Место рождения

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.03.1918

Дата смерти

06.09.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Закиров Закий Зарипович

Рождение ребёнка
28.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Закиров Закий Зарипович

Рождение ребёнка
14.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Закиров Закий Зарипович

Рождение ребёнка
17.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Закиров Закий Зарипович

Ирекле, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Закиров Закий Зарипович

Место жительства
Неизвестно
Ирекле, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
06.09.1984
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close