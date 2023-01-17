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Леви Владимир Владимирович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

11.07.1885

Дата смерти

12.08.1912

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1885

Отец: Леви Владимир Владимирович

Мать: Леви Александра Васильевна

Россия
Крещение
21.07.1885
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Godparents:Николай Иванов Старков, Ольга Васильева Чекупнева
Рождение ребёнка
14.08.1909

Сын: Леви Леонид Владимирович

Мать ребёнка: Елена Федоровна

Пушкин, Царскосельский уезд
Бракосочетание
22.01.1912

Жена: Елена Федоровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
12.08.1912
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: Пневмония
Похороны
14.08.1912
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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