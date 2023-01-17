Леви Владимир Владимирович
Место рожденияРоссия
Дата рождения11.07.1885
Дата смерти12.08.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1885
Россия
Крещение
21.07.1885
Godparents:Николай Иванов Старков, Ольга Васильева Чекупнева
Рождение ребёнка
14.08.1909
Мать ребёнка: Елена Федоровна
Пушкин, Царскосельский уезд
Бракосочетание
22.01.1912
Жена: Елена Федоровна
Смерть
12.08.1912
Причина смерти: Пневмония
Похороны
14.08.1912