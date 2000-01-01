Леви (Леви) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леви (Леви) Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Между ?.12.1911 и 24.08.1918

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1885

Сын: Леви Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Леви Владимир Владимирович

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леви Владимир Владимирович

Работа или профессия
Неизвестно
Портниха | В справочнике Весь Петербург 1902 на стр.359 указана как владелица портняжной мастерской по адресу Вознесенский пр.25
Смерть
Между ?.12.1911 и 24.08.1918
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