Леви (Леви) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиМежду ?.12.1911 и 24.08.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1885
Сын: Леви Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Леви Владимир Владимирович
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Портниха | В справочнике Весь Петербург 1902 на стр.359 указана как владелица портняжной мастерской по адресу Вознесенский пр.25
Смерть
Между ?.12.1911 и 24.08.1918