(Пугачева) Елена Федоровна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти11.10.1932
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Рождение ребёнка
14.08.1909
Отец ребёнка: Леви Владимир Владимирович
Пушкин, Царскосельский уезд
Бракосочетание
22.01.1912
Бракосочетание
12.12.1922
Рождение ребёнка
26.07.1929
Сын: Безвиконный Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Безвиконный Григорий Лаврентьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Портниха
Смерть
11.10.1932
Россия
Похороны
Неизвестно