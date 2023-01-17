(Пугачева) Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Пугачева) Елена Федоровна

(Пугачева) Елена Федоровна

avatar

Место рождения

Феофилова Пустынь, Струго-Красненский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

11.10.1932

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Пугачев Федор Петрович

Мать: Пугачева Екатерина Ивановна

Феофилова Пустынь, Струго-Красненский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.08.1909

Сын: Леви Леонид Владимирович

Отец ребёнка: Леви Владимир Владимирович

Пушкин, Царскосельский уезд
Бракосочетание
22.01.1912

Муж: Леви Владимир Владимирович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
12.12.1922

Муж: Безвиконный Григорий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
26.07.1929

Сын: Безвиконный Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Безвиконный Григорий Лаврентьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Портниха
Смерть
11.10.1932
Россия
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close