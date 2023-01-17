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Леви Леонид Владимирович

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Место рождения

Пушкин, Царскосельский уезд

Дата рождения

14.08.1909

Дата смерти

28.04.1972

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Крещение
10.08.1909
Старая деревня, Стародеревенская волость, Санкт-Петербургский уезд
Godparents:Николай Алексеев Винклер, Агафья Васильева Дмитриева
Рождение
14.08.1909

Отец: Леви Владимир Владимирович

Мать: Елена Федоровна

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
06.12.1929

Сын: Леви Игорь Леонидович

Мать ребёнка: Надежда Васильевна

Россия
Рождение ребёнка
25.09.1944

Дочь: Лариса Леонидовна

Мать ребёнка: Ольга Антоновна

Бракосочетание
Около 1944

Жена: Ольга Антоновна

Бракосочетание
24.01.1948

Жена: Леви Екатерина Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
30.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Леви Екатерина Васильевна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Васильевна

Смерть
28.04.1972
Пушкин, Царскосельский уезд
Похороны
Неизвестно
Пушкин, Царскосельский уезд
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