Леви Леонид Владимирович
Место рождения
Дата рождения14.08.1909
Дата смерти28.04.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
10.08.1909
Старая деревня, Стародеревенская волость, Санкт-Петербургский уезд
Godparents:Николай Алексеев Винклер, Агафья Васильева Дмитриева
Рождение
14.08.1909
Отец: Леви Владимир Владимирович
Мать: Елена Федоровна
Рождение ребёнка
06.12.1929
Мать ребёнка: Надежда Васильевна
Россия
Рождение ребёнка
25.09.1944
Дочь: Лариса Леонидовна
Мать ребёнка: Ольга Антоновна
Бракосочетание
Около 1944
Жена: Ольга Антоновна
Бракосочетание
24.01.1948
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
30.08.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Леви Екатерина Васильевна
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Васильевна
Смерть
28.04.1972
Похороны
Неизвестно