Карый Николай Филиппович
Место рождения
Дата рождения23.10.1927
Дата смерти04.04.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карая (Времина) Валентина Федоровна
Рождение ребёнка
11.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карая (Времина) Валентина Федоровна
Смерть
04.04.2007