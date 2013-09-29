Карая (Времина) Валентина Федоровна
Место рождения
Дата рождения30.03.1930
Дата смерти29.09.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карый Николай Филиппович
Рождение ребёнка
11.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карый Николай Филиппович
Смерть
29.09.2013