Карая (Времина) Валентина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карая (Времина) Валентина Федоровна

Место рождения

Новолеушковская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

30.03.1930

Дата смерти

29.09.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Новолеушковская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карый Николай Филиппович

Рождение ребёнка
24.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карый Николай Филиппович

Рождение ребёнка
11.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карый Николай Филиппович

Смерть
29.09.2013

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