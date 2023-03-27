Шемякина (Цеценевская) Евгения Сигизмундовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемякина (Цеценевская) Евгения Сигизмундовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

1905 г.р.
1907 г.р.
1909 г.р.
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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цеценевский Сигизмунд Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1905

Сын: Шемякин Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Шемякин Дмитрий Васильевич

г. Мюнхен, Германия
Рождение ребёнка
1907

Сын: Шемякин Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Шемякин Дмитрий Васильевич

Ленинградская обл., Солецкий р-н, д. Песечки
Рождение ребёнка
15.11.1909

Дочь: Струнина Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Шемякин Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шемякин Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шемякин Дмитрий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шемякин Дмитрий Васильевич

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