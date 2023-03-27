Шемякина (Цеценевская) Евгения Сигизмундовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Цеценевский Сигизмунд Петрович
Рождение ребёнка
03.11.1905
Сын: Шемякин Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Шемякин Дмитрий Васильевич
г. Мюнхен, Германия
Рождение ребёнка
1907
Сын: Шемякин Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Шемякин Дмитрий Васильевич
Ленинградская обл., Солецкий р-н, д. Песечки
Рождение ребёнка
15.11.1909
Дочь: Струнина Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Шемякин Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шемякин Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шемякин Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно