Шемякин Константин Дмитриевич
Место рожденияЛенинградская обл., Солецкий р-н, д. Песечки
Дата рождения1907
Дата смерти13.09.1943
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Ленинградская обл., Солецкий р-н, д. Песечки
Военная служба
1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
13.09.1943
Ораниенбаумский пятачок
Похороны
Неизвестно
Место поминовения: Всеволожский р-н, г.п. Дубровское, п. Дубровка, севернее, 2 км, монумент "Часовня"
убит вследствие взрыва боеприпасов, тело не найдено