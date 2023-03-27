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Шемякин Константин Дмитриевич

Место рождения

Ленинградская обл., Солецкий р-н, д. Песечки

Дата рождения

1907

Дата смерти

13.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Шемякин Дмитрий Васильевич

Мать: Шемякина Евгения Сигизмундовна

Ленинградская обл., Солецкий р-н, д. Песечки
Военная служба
1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
13.09.1943
Ораниенбаумский пятачок
Похороны
Неизвестно
Место поминовения: Всеволожский р-н, г.п. Дубровское, п. Дубровка, севернее, 2 км, монумент "Часовня"
убит вследствие взрыва боеприпасов, тело не найдено
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