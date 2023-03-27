Струнина (Шемякина) Елена Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1909
Рождение ребёнка
?.07.1932
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Струнин Виктор
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.04.1944
Сын: Струнин Евгений
Отец ребёнка: Струнин Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Струнин Виктор
Смерть
Неизвестно