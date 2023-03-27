Струнина (Шемякина) Елена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Струнина (Шемякина) Елена Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1909

Отец: Шемякин Дмитрий Васильевич

Мать: Шемякина Евгения Сигизмундовна

Рождение ребёнка
?.07.1932

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Струнин Виктор

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.04.1944

Сын: Струнин Евгений

Отец ребёнка: Струнин Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Струнин Виктор

Смерть
Неизвестно
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