Струнин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Струнин Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.07.1932

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Струнина Елена Дмитриевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.04.1944

Сын: Струнин Евгений

Мать ребёнка: Струнина Елена Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Струнина Елена Дмитриевна

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