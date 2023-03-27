Струнин Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.07.1932
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Струнина Елена Дмитриевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.04.1944
Сын: Струнин Евгений
Мать ребёнка: Струнина Елена Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно