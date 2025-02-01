Цеценовский Петр Сигизмундович 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Цеценовский Петр Сигизмундович

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Место рождения

г. Евпатория

Дата рождения

1887

Дата смерти

08.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Цеценевский Сигизмунд Петрович

Мать: Цеценевская (Поспишиль) Евгения Георгиевна

г. Евпатория
Работа или профессия
Неизвестно
Арсенальная набережная 17, Ленинград
преподаватель Артиллерийской академии РККА им. Дзержинского, полковник
Смерть
08.12.1937
г.Ленинград (Санкт-Петербург), Россия
Похороны
Неизвестно
г.Ленинград (Санкт-Петербург), Россия
Горское ш., 143, Санкт-Петербург, Россия, 194361 Левашовская Пустошь

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