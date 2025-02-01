Цеценовский Петр Сигизмундович
Место рожденияг. Евпатория
Дата рождения1887
Дата смерти08.12.1937
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
г. Евпатория
Работа или профессия
Неизвестно
Арсенальная набережная 17, Ленинград
преподаватель Артиллерийской академии РККА им. Дзержинского, полковник
Смерть
08.12.1937
г.Ленинград (Санкт-Петербург), Россия
Похороны
Неизвестно
г.Ленинград (Санкт-Петербург), Россия
Горское ш., 143, Санкт-Петербург, Россия, 194361 Левашовская Пустошь