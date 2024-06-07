Зайков Тимофей Иванович 1725 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зайков Тимофей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Зайков Иван Давыдович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайков Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Зайкова (Шелыгина) Параскева Емельяновна

Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Зайков Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Зайкова (Шелыгина) Параскева Емельяновна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Зайков Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: Зайкова (Шелыгина) Параскева Емельяновна

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Мелузова (Зайкова) Ефимия Тимофеевна

Мать ребёнка: Зайкова (Шелыгина) Параскева Емельяновна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Зайков Евдоким Тимофеевич

Мать ребёнка: Зайкова (Шелыгина) Параскева Емельяновна

Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Зайкова) Наталия Тимофеевна

Мать ребёнка: Зайкова (Шелыгина) Параскева Емельяновна

Смерть
Неизвестно

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