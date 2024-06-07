Зайков Тимофей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Зайков Иван Давыдович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зайкова (Шелыгина) Параскева Емельяновна
Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1755
Сын: Зайков Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Зайкова (Шелыгина) Параскева Емельяновна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Зайков Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: Зайкова (Шелыгина) Параскева Емельяновна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Мелузова (Зайкова) Ефимия Тимофеевна
Мать ребёнка: Зайкова (Шелыгина) Параскева Емельяновна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Зайков Евдоким Тимофеевич
Мать ребёнка: Зайкова (Шелыгина) Параскева Емельяновна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Зайкова) Наталия Тимофеевна
Мать ребёнка: Зайкова (Шелыгина) Параскева Емельяновна
Смерть
Неизвестно