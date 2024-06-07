Зайков Иван Давыдович Около 1670 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зайков Иван Давыдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: Зайков Давыд

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1719

Сын: Зайков Прокопей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1721

Сын: Зайков Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Зайков Тимофей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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