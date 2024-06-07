Зайков Иван Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1670
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670
Отец: Зайков Давыд
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1719
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1721
Сын: Зайков Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1725
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно