Зайков Евдоким Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти1798
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуракова (Зайкова) Агафия Евдокимовна
Мать ребёнка: Зайкова (Кощеева) Марфа Ларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зайкова (Кощеева) Марфа Ларионовна
Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Зайкова) Федосия Евдокимовна
Мать ребёнка: Зайкова (Кощеева) Марфа Ларионовна
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Зайкова (Кощеева) Марфа Ларионовна
Смерть
1798