Зайков Евдоким Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайков Евдоким Тимофеевич

Зайков Евдоким Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Зайков Тимофей Иванович

Мать: Зайкова (Шелыгина) Параскева Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуракова (Зайкова) Агафия Евдокимовна

Мать ребёнка: Зайкова (Кощеева) Марфа Ларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайков Семен Евдокимович

Мать ребёнка: Зайкова (Кощеева) Марфа Ларионовна

Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Зайкова) Федосия Евдокимовна

Мать ребёнка: Зайкова (Кощеева) Марфа Ларионовна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Зайков Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Зайкова (Кощеева) Марфа Ларионовна

Смерть
1798

Мы используем куки для улучшения работы сайта.