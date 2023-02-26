Пётр Федосов
Место рожденияд.Холмы
Дата рожденияДо 1774
Дата смертиДо 1808
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774
Отец: Федосий Иванов
Мать: Анна Парфенова
д.Холмы
Рождение ребёнка
1792
Сын: Моисей Петров
Мать ребёнка: Ульяния (Улита) Никитина
Рождение ребёнка
20.04.1794
Дочь: Марина Петрова
Мать ребёнка: Ульяния (Улита) Никитина
д.Холмы
Рождение ребёнка
01.11.1796
Дочь: Зиновия Петрова
Мать ребёнка: Ульяния (Улита) Никитина
д.Холмы
Рождение ребёнка
24.02.1799
Сын: Иван Петров
Мать ребёнка: Ульяния (Улита) Никитина
Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1801
Дочь: Соломония Петрова
Мать ребёнка: Ульяния (Улита) Никитина
д.Холмы
Смерть
До 1808