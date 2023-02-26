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Пётр Федосов

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Место рождения

д.Холмы

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

До 1808

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: Федосий Иванов

Мать: Анна Парфенова

д.Холмы
Рождение ребёнка
1792

Сын: Моисей Петров

Мать ребёнка: Ульяния (Улита) Никитина

Рождение ребёнка
20.04.1794

Дочь: Марина Петрова

Мать ребёнка: Ульяния (Улита) Никитина

д.Холмы
Рождение ребёнка
01.11.1796

Дочь: Зиновия Петрова

Мать ребёнка: Ульяния (Улита) Никитина

д.Холмы
Рождение ребёнка
24.02.1799

Сын: Иван Петров

Мать ребёнка: Ульяния (Улита) Никитина

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1801

Дочь: Соломония Петрова

Мать ребёнка: Ульяния (Улита) Никитина

д.Холмы
Смерть
До 1808
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