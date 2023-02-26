Ульяния (Улита) Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяния (Улита) Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

11.09.1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1790 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Моисей Петров

Отец ребёнка: Пётр Федосов

Рождение ребёнка
20.04.1794

Дочь: Марина Петрова

Отец ребёнка: Пётр Федосов

д.Холмы
Рождение ребёнка
01.11.1796

Дочь: Зиновия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Федосов

д.Холмы
Рождение ребёнка
24.02.1799

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Пётр Федосов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1801

Дочь: Соломония Петрова

Отец ребёнка: Пётр Федосов

д.Холмы
Бракосочетание
11.11.1807

Муж: Яков Симонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
11.09.1835
д.Холмы
Похороны
Неизвестно
на Шмырёвском кладбище
Похороны
Неизвестно
на Шмырёвском кладбище
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