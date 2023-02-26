Ульяния (Улита) Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти11.09.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Моисей Петров
Отец ребёнка: Пётр Федосов
Рождение ребёнка
20.04.1794
Дочь: Марина Петрова
Отец ребёнка: Пётр Федосов
д.Холмы
Рождение ребёнка
01.11.1796
Дочь: Зиновия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Федосов
д.Холмы
Рождение ребёнка
24.02.1799
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Пётр Федосов
Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1801
Дочь: Соломония Петрова
Отец ребёнка: Пётр Федосов
д.Холмы
Бракосочетание
11.11.1807
Муж: Яков Симонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
11.09.1835
д.Холмы
Похороны
Неизвестно
на Шмырёвском кладбище
Похороны
Неизвестно
на Шмырёвском кладбище