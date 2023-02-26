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Федосий Иванов

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Место рождения

д.Холмы

Дата рождения

1746

Дата смерти

14.09.1794

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1774

Сын: Пётр Федосов

Мать ребёнка: Анна Парфенова

д.Холмы
Рождение ребёнка
1787

Дочь: София Федосова

Мать ребёнка: Анна Парфенова

Рождение ребёнка
24.09.1793

Сын: Сергей Федосов

Мать ребёнка: Анна Парфенова

д.Холмы
Смерть
14.09.1794
д.Холмы
Рождение ребёнка
09.12.1794

Сын: Мина Федосов

Мать ребёнка: Анна Парфенова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.08.1801

Дочь: Евдокия Федосова

Мать ребёнка: Анна Парфенова

д.Холмы
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