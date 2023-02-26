Федосий Иванов
Место рожденияд.Холмы
Дата рождения1746
Дата смерти14.09.1794
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1774
Сын: Пётр Федосов
Мать ребёнка: Анна Парфенова
д.Холмы
Рождение ребёнка
1787
Дочь: София Федосова
Мать ребёнка: Анна Парфенова
Рождение ребёнка
24.09.1793
Сын: Сергей Федосов
Мать ребёнка: Анна Парфенова
д.Холмы
Смерть
14.09.1794
д.Холмы
Рождение ребёнка
09.12.1794
Сын: Мина Федосов
Мать ребёнка: Анна Парфенова
Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.08.1801
Дочь: Евдокия Федосова
Мать ребёнка: Анна Парфенова
д.Холмы