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Мина Федосов

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Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

09.12.1794

Дата смерти

21.05.1834

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1794

Отец: Федосий Иванов

Мать: Анна Парфенова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.03.1818

Сын: Емельян Минин

Мать ребёнка: Зиновия Семёнова

Рождение ребёнка
20.05.1821

Дочь: Елена Минина

Мать ребёнка: Зиновия Семёнова

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.07.1824

Дочь: Марфа Минина

Мать ребёнка: Зиновия Семёнова

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Фёкла Минина

Мать ребёнка: Зиновия Семёнова

Рождение ребёнка
14.02.1831

Сын: Фёдор Минин

Мать ребёнка: Зиновия Семёнова

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
21.05.1834
Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.07.1834

Сын: Фома Минин

Мать ребёнка: Зиновия Семёнова

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
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