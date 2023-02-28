Мина Федосов
Место рождения
Дата рождения09.12.1794
Дата смерти21.05.1834
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1794
Отец: Федосий Иванов
Мать: Анна Парфенова
Рождение ребёнка
30.03.1818
Сын: Емельян Минин
Мать ребёнка: Зиновия Семёнова
Рождение ребёнка
20.05.1821
Дочь: Елена Минина
Мать ребёнка: Зиновия Семёнова
Рождение ребёнка
05.07.1824
Дочь: Марфа Минина
Мать ребёнка: Зиновия Семёнова
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Фёкла Минина
Мать ребёнка: Зиновия Семёнова
Рождение ребёнка
14.02.1831
Сын: Фёдор Минин
Мать ребёнка: Зиновия Семёнова
Смерть
21.05.1834
Рождение ребёнка
07.07.1834
Сын: Фома Минин
Мать ребёнка: Зиновия Семёнова