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Фома Минин

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Место рождения

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

07.07.1834

Дата смерти

10.09.1887

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1834

Отец: Мина Федосов

Мать: Зиновия Семёнова

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Хиония Фомина

Мать ребёнка: Гликерия Фёдорова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.01.1875

Дочь: Татьяна Фомина

Мать ребёнка: Гликерия Фёдорова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.03.1877

Дочь: Дария Фомина

Мать ребёнка: Гликерия Фёдорова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Лазаревский Фёдор Фомин

Мать ребёнка: Гликерия Фёдорова

д.Холмы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия Фёдорова

Смерть
10.09.1887
Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
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