Фома Минин
Место рождения
Дата рождения07.07.1834
Дата смерти10.09.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1834
Отец: Мина Федосов
Мать: Зиновия Семёнова
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Хиония Фомина
Мать ребёнка: Гликерия Фёдорова
Рождение ребёнка
08.01.1875
Дочь: Татьяна Фомина
Мать ребёнка: Гликерия Фёдорова
Рождение ребёнка
05.03.1877
Дочь: Дария Фомина
Мать ребёнка: Гликерия Фёдорова
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Гликерия Фёдорова
д.Холмы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерия Фёдорова
Смерть
10.09.1887