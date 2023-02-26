Гликерия Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Хиония Фомина
Отец ребёнка: Фома Минин
Рождение ребёнка
08.01.1875
Дочь: Татьяна Фомина
Отец ребёнка: Фома Минин
Рождение ребёнка
05.03.1877
Дочь: Дария Фомина
Отец ребёнка: Фома Минин
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Фома Минин
д.Холмы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фома Минин
Смерть
Неизвестно