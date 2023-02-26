Гликерия Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Хиония Фомина

Отец ребёнка: Фома Минин

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.01.1875

Дочь: Татьяна Фомина

Отец ребёнка: Фома Минин

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.03.1877

Дочь: Дария Фомина

Отец ребёнка: Фома Минин

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Лазаревский Фёдор Фомин

Отец ребёнка: Фома Минин

д.Холмы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фома Минин

Смерть
Неизвестно
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